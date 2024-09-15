Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: الخارجية تنشر بالخطأ إدانة لقرار الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال قبل صدور القرار

Lebanon 24
15-09-2024 | 13:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية: لإصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت والسنوار
lebanon 24
16/09/2024 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هآرتس: إسرائيل تضغط لتأخير إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2024 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القرار النهائي بشأن الهجوم المباشر لم يُتخذ بعد وهو بيد المرشد الإيراني
lebanon 24
16/09/2024 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المقداد: القرارات الدولية لم تحمِ لبنان من الانتهاكات الإسرائيلية
lebanon 24
16/09/2024 03:00:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2024-09-15
18:52 | 2024-09-15
18:45 | 2024-09-15
18:38 | 2024-09-15
18:36 | 2024-09-15
18:30 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24