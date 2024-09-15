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الجيش الإسرائيلي: نتيجة سقوط شظايا لمسيرات في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان تم علاج عدد من الجنود الذين أصيبوا بجروح طفيفة

Lebanon 24
15-09-2024 | 14:26
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