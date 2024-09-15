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هيئة البث الإسرائيلية: فرص التوصل لاتفاق بشأن ترسيم الحدود مع لبنان منخفضة للغاية

Lebanon 24
15-09-2024 | 14:32
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