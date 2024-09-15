Advertisement

أخبار عاجلة

هاريس: اطلعت على تقارير عن إطلاق نار قرب إقامة ترمب في فلوريدا وأنا سعيدة لأنه آمن وليس للعنف مكان في أميركا

Lebanon 24
15-09-2024 | 15:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هاريس تعلّق على حادثة إطلاق النار قرب مقر إقامة ترامب..هذا ما قالته
lebanon 24
16/09/2024 03:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاريس: لا مكان للعنف في الولايات المتحدة
lebanon 24
16/09/2024 03:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية نقلاً عن تقارير أميركية: ترامب حث نتنياهو على عدم إبرام صفقة بشأن غزة لأنه يعتقد أن ذلك سيساعد حملة هاريس في انتخابات الرئاسة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
16/09/2024 03:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: أتوقّع هجوماً على أميركا على غرار 11 أيلول في حال استمرت سياسة بايدن هاريس
lebanon 24
16/09/2024 03:01:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:55 | 2024-09-15
18:52 | 2024-09-15
18:45 | 2024-09-15
18:38 | 2024-09-15
18:36 | 2024-09-15
18:30 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24