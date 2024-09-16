Advertisement

أخبار عاجلة

هآرتس عن والدة أحد الأسرى الإسرائيليين: فقدت الثقة في الحكومة وبكيت على انهيار قيم هذا البلد

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عائلات الأسرى الإسرائيليين: توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى
lebanon 24
16/09/2024 11:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن عودة الإسرائيليين إلى المستوطنات والحرب مع "حزب الله".. ماذا كشف تقرير لـ"هآرتس"؟
lebanon 24
16/09/2024 11:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء: مع احترامنا الكلي لحرية ابداء الرأي فاننا نأسف لما حصل بالامس وقد قررت الدعوة الى الجلسة اليوم لأن مصالح الناس وادارة البلد ومصلحته هي فوق كل اعتبار ولن نتردد لحظة عن القيام بواجباتنا
lebanon 24
16/09/2024 11:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
في نيجيريا.. انهيار سد يجرف الزواحف القاتلة إلى البلدات ويجبر السكان على الإخلاء
lebanon 24
16/09/2024 11:13:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:22 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:03 | 2024-09-16
04:02 | 2024-09-16
03:52 | 2024-09-16
03:52 | 2024-09-16
03:42 | 2024-09-16
03:32 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24