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يديعوت أحرونوت: المبعوث الأميركي آموس هوكشتين يصل إلى إسرائيل وسيجتمع بنتنياهو وغالانت والرئيس هرتسوغ

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:17
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