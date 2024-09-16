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هآرتس عن دبلوماسي أجنبي مطلع على المفاوضات: ليس لدى نتنياهو أي أساس للتمسك بموقفه بشأن محور فيلادلفيا

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:32
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