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أوكرانيا تدعو الأمم المتحدة والصليب الأحمر لزيارة مناطق سيطرتها في كورسك الروسية

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:52
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