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القناة 12 الإسرائيلية: العثور على عبوة ناسفة في سيارة في جنوب تل أبيب والخلفية على الأرجح جنائية

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:24
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