غانتس: بدلًا من أن ينشغل نتنياهو بالانتصار على حماس وبإعادة الأسرى وبمحاربة حزب الله ينشغل بمناورات سياسية وتغيير وزير الدفاع (سكاي نيوز عربية)

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