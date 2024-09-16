Advertisement

أخبار عاجلة

بوتين يأمر بزيادة عدد قوات الجيش الروسي إلى 1.5 مليون جندي

Lebanon 24
16-09-2024 | 08:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: الجيش الروسي يصد توغل القوات الأوكرانية "تدريجيا" من منطقة كورسك
lebanon 24
16/09/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين يعزز قوام الجيش الروسي بـ180 ألف فرد جديد
lebanon 24
16/09/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت أكثر من 12795 جنديا و108 دبابات
lebanon 24
16/09/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
رغم هجوم كييف على كورسك.. هل ينجح رهان بوتين في تقدّم الجيش الروسيّ في أوكرانيا؟
lebanon 24
16/09/2024 22:02:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:42 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:59 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:02 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:00 | 2024-09-16
15:00 | 2024-09-16
14:59 | 2024-09-16
14:53 | 2024-09-16
14:52 | 2024-09-16
14:39 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24