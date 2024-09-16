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عضو الكنيست غادي آيزنكوت على خلفية الحديث عن إقالة غالانت: نتنياهو غير مؤهل ويعرّض أمن إسرائيل للخطر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:38
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