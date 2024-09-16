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القضاء الأميركي يوجه تهمة ارتكاب "جرائم سلاح فيدرالية" للمشتبه به بمحاولة اغتيال ترامب (الحرة)
Lebanon 24
16-09-2024
|
11:06
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