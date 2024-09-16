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وزراء خارجية أميركا وبريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأوستراليا: وفاة ما لا يقل عن 500 شخص واعتقال أكثر من 20 ألفا في حملة القمع الوحشية التي شنتها قوات الأمن الإيرانية

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:57
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