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عراقتشي: اليمن يملك بذاته تقنية عسكرية وترسانة استراتيجية من الأسلحة وهو من يقرر بشأن كيفية وزمن استخدامها (الميادين)

Lebanon 24
16-09-2024 | 12:05
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