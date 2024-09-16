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الخارجية الأميركية: لقد أوضحت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة أن الحل الدبلوماسي هو الطريقة الصحيحة لتحقيق الهدوء في شمال إسرائيل (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-09-2024 | 13:48
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