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الخارجية الإماراتية: دولة الإمارات تدين محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (سكاي نيوز)

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:24
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