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القناة 13 الإسرائيلية: نتنياهو أجرى سلسلة محادثات مع قادة أحزاب الائتلاف للحصول على الموافقة للمضي في توسيعه

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:38
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