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بايدن: جهاز الخدمة السرية يقيم ما حدث لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء أي تعديلات أخرى لضمان سلامة ترامب (الجزيرة)

Lebanon 24
16-09-2024 | 14:52
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