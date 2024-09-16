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القناة 14 الإسرائيلية: إقالة طيار في أحد أهم الأسراب في سلاح الجو بعد أن رفض الخدمة لأسباب سياسية

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:55
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