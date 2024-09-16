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القناة 13 الإسرائيلية: قلق في المؤسسة الأمنية من نية رئيس الحكومة استبدال وزير الدفاع غالانت في ذروة الحرب

Lebanon 24
16-09-2024 | 16:58
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