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الجيش الإسرائيلي: إصابة جندي احتياط من لواء غفعاتي بجروح خطيرة خلال معارك الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
17-09-2024 | 00:08
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