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القناة 14 الإسرائيلية: غالانت تأخر بشكل ملحوظ في انضمامه لاجتماع المجلس الأمني أمس بسبب تواصل نتنياهو مع ساعر

Lebanon 24
17-09-2024 | 00:20
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