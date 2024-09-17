يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر: كبار المسؤولين في الجيش والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من "الخطوات المتهورة" التي تخطط لها حكومة نتنياهو في الشمال

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