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وزير خارجية الإمارات يؤكد الحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:27
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