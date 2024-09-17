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الرئيس التونسي: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام المجموعات المرتبطة بجهات أجنبية

Lebanon 24
17-09-2024 | 03:58
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هل ستقف واشنطن مكتوفة الأيدي أمام التمدّد الإيراني في المنطقة؟
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17/09/2024 14:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: الدولةُ وُجِدَت لتعملَ وتنتجَ وتبني، لا لكي تَتجمَّدَ وتتوقَّف
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17/09/2024 14:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: هذا الحوار هو مسؤولية المجتمع بقواه الحية طبعًا ومسؤولية الدولة أيضًا، لأنها الحضنُ الطبيعي الذي تأوي إليه جميعُ الأطياف، فينبغي لها بمؤسساتِها الدستورية أن ترعى جنبًا إلى جنب حوارَ الفكر وحوارَ الحياة، بعيدًا عن كل ذرائع التعطيل
lebanon 24
17/09/2024 14:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب ميقاتي: يبدو ان المجموعات المنظمة التي تتحرك تحت شعار "المطالبة بحقوق العسكريين المتقاعدين" قررت الانتقال الى الانقلاب على الدولة ومؤسسة مجلس الوزراء وفرض شلل تام في البلد
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17/09/2024 14:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
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