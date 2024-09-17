Advertisement

أخبار عاجلة

الاتحاد الأوروبي: نعتزم تدريب 15 ألف عسكري أوكراني آخر حتى نهاية الشتاء

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:11
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس: الهجوم الروسي على مركز التدريب العسكري الأوكراني في بولتافا كان بصاروخ "إسكندر-م"
lebanon 24
17/09/2024 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
خلال تدريب عسكري... مقتل شخصين في تحطم هليكوبتر أوكرانية
lebanon 24
17/09/2024 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني: ننفي الادعاءات بوجود عنصر عسكري إيراني في الأراضي الأوكرانية للقيام بمهمات تدريبية (الميادين)
lebanon 24
17/09/2024 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الأسبوع المقبل إرسال مدربين إلى أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
17/09/2024 14:38:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2024-09-17
07:23 | 2024-09-17
07:14 | 2024-09-17
07:13 | 2024-09-17
07:12 | 2024-09-17
07:11 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24