Advertisement

أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية: إجمالي مساعداتنا لأوكرانيا بلغت 118 مليار يورو

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية: نحول اليوم 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسيا المجمدة للدفاع وإعادة الإعمار بأوكرانيا
lebanon 24
17/09/2024 14:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تقديم برلين مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا لدعمها خلال فصل الشتاء
lebanon 24
17/09/2024 14:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الروسية: إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال المعارك على محور كورسك بلغت أكثر من 12795 جنديا و108 دبابات
lebanon 24
17/09/2024 14:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بوريل في بيروت على رأس وفد من المفوضية الأوروبية
lebanon 24
17/09/2024 14:39:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2024-09-17
07:23 | 2024-09-17
07:14 | 2024-09-17
07:13 | 2024-09-17
07:12 | 2024-09-17
07:11 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24