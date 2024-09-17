Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية الألمانية تعلن تقديم برلين مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا لدعمها خلال فصل الشتاء

Lebanon 24
17-09-2024 | 04:28
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية البريطاني يعلن عن دعم بقيمة 600 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
17/09/2024 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: إجمالي مساعداتنا لأوكرانيا بلغت 118 مليار يورو
lebanon 24
17/09/2024 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ستقدّم لمصر تمويلاً عسكريًّا بقيمة مليار و300 مليون دولار (سكاي نيوز)
lebanon 24
17/09/2024 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: الخيار العسكري البحت ليس الحل في غزة
lebanon 24
17/09/2024 14:39:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:53 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:44 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:23 | 2024-09-17
07:23 | 2024-09-17
07:14 | 2024-09-17
07:13 | 2024-09-17
07:12 | 2024-09-17
07:11 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24