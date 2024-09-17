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وزير الخارجية المصري: لا سلام عادل في المنطقة دون حل الصراع في الشرق الأوسط (العربية)

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:30
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