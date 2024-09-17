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وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني على قرارات وزارة التربية بشأن التلامذة السوريين

Lebanon 24
17-09-2024 | 05:42
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