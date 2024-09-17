الخارجية الأردنية: عمان تستضيف غدا الأربعاء اجتماعا تنسيقيا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب في غزة (سكاي نيوز)

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