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خالد مشعل لنيويورك تايمز: مسؤولو حماس ليسوا بعجلة للتوصل لاتفاق لوقف النار

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:03
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