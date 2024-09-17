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نيويورك تايمز عن القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي: لا أحد يستطيع تحدي حماس بعد رحيل قواتنا

Lebanon 24
17-09-2024 | 06:13
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