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صحيفة بيلد الألمانية عن رئيس وزراء إسرائيل السابق نفتالي بينت: على قادة إسرائيل الدفاع عنها بدل تغليب مصالحهم (الجزيرة)

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:14
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