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"أيه بي سي" عن مسؤول إسرائيلي: أفضل ما يمكن أن نأمل فيه هو إعادة نحو 20 إلى 30 رهينة من أصل 100 في غزة

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:57
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