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"أيه بي سي" عن مسؤول إسرائيلي: إذا كان ممر فيلادلفيا مهما للغاية فلماذا انتظرنا 8 أشهر للاستيلاء عليه

Lebanon 24
17-09-2024 | 07:57
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