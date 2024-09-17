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أخبار عاجلة
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب قرية الجاروشية قضاء طولكرم
Lebanon 24
17-09-2024
|
08:43
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