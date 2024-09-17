"سكاي نيوز" نقلا عن وسائل إعلام تابعة للحرس الثوري الإيراني: إصابة العديد من أعضاء حزب الله في سوريا وتم نقلهم إلى المستشفى بعد انفجار أجهزة اتصال كانوا يحملونها

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