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وول ستريت جورنال عن مصادر قريبة من "حزب الله": بعض الأشخاص شعروا بارتفاع حرارة الأجهزة وتخلصوا منها قبل انفجارها

Lebanon 24
17-09-2024 | 10:27
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