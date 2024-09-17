مدير مستشفى أوتيل ديو ورئيس الصليب الاحمر اللبناني للـLBCI: لدينا 40 مصابًا ونطلب التبرّع بفئات الدم كافة ونناشد جميع المرضى الذين لديهم معاينات عدم التوجّه الى أوتيل ديو حاليًا

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