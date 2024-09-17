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هآرتس: تقديرات الأجهزة الأمنية تشير إلى أن حزب الله ينوي شن عملية عسكرية ضد إسرائيل

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:22
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