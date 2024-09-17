"سكاي نيوز" عن وسائل اعلام إسرائيلية: مصدر أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في لبنان هو شركة تيليريم الإيرانية والشاباك استطاع اختراقها والوصول إليها وتفجيرها

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