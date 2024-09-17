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"سكاي نيوز" عن وسائل اعلام إسرائيلية: مصدر أجهزة الاتصال التي تم تفجيرها في لبنان هو شركة تيليريم الإيرانية والشاباك استطاع اختراقها والوصول إليها وتفجيرها

Lebanon 24
17-09-2024 | 11:08
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