بالصور.. ميقاتي يزور النائب علي عمّار للتعزية باستشهاد نجله

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الضاحية الجنوبية لبيروت حيث قدم التعازي الى النائب علي عمار باستشهاد نجله مهدي عمار.

وكان في استقبال الرئيس ميقاتي عدد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين من الحزب بالإضافة إلى وفد من حركة "أمل".

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وقال الرئيس ميقاتي في كلمة: "الرحمة للشهداء والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى وحادث اليوم خطير جداً".