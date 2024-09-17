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ميقاتي: لا أخلاق لدى العدو ولا نراهن على هذا الأمر بتاتاً وما جرى اليوم اعتداء على اللبنانيين

Lebanon 24
17-09-2024 | 12:39
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