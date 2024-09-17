Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: قوتنا بوحدتنا في وجه الاعتداء الإسرائيلي وعلينا التعالي عن كل الخلافات وأدعو للوعي والتضامن

Lebanon 24
17-09-2024 | 14:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: نستنكر الاعتداء الإسرائيلي على عناصر الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم في إخماد حرائق جراء الغارات التي نفذها العدو الاسرائيلي على بلدة فرون
lebanon 24
18/09/2024 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رداً على الاعتداء على بلدة فرون... "الحزب" يقصف هذا الموقع الإسرائيلي
lebanon 24
18/09/2024 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداء الإسرائيليّ على الناقورة.. هكذا ردّ "حزب الله"!
lebanon 24
18/09/2024 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/09/2024 00:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:11 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:01 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:58 | 2024-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:33 | 2024-09-17
17:24 | 2024-09-17
17:14 | 2024-09-17
17:09 | 2024-09-17
16:43 | 2024-09-17
16:33 | 2024-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24