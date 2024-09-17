الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ "الجديد": الصراع طويل مع العدو الاسرائيلي وعلينا ان نستوعب الضربة وعلى حزب الله ان يدرس وسائل الرد بتروي والحرب مفتوحة

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