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وزير التربية والتعليم عباس الحلبي للجزيرة مباشر: إغلاق المؤسسات التعليمية غدا استنكارا للعمل الإجرامي الذي اقترفه العدو بحق المواطنين

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:06
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