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وزير الخارجية المصري: التطورات الخطيرة والمتسارعة التي يشهدها جنوب لبنان مؤشر واضح على أن المنطقة بصدد منعطف خطير (الشرق)

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:26
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