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الخارجية المصرية: نؤكد حرصنا على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من قبل أيّ طرف خارجي

Lebanon 24
17-09-2024 | 15:32
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